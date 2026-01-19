El Gobierno de Venezuela felicita a Museveni por su victoria en las elecciones de Uganda

Caracas, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este lunes al presidente ugandés, Yoweri Museveni, quien ganó a los 81 años con una amplia mayoría las elecciones del pasado jueves, en las que buscaba un séptimo mandato tras ocupar el poder desde 1986, según los resultados oficiales anunciados el sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), rechazados por la oposición del país africano.

«Desde Venezuela, saludamos la reelección del Presidente Yoweri Museveni de la hermana República de Uganda. Su ejemplar conducción al frente del MNOAL (Movimiento de Países No Alineados) fortaleció la voz del sur global», señaló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una publicación en Telegram.

Rodríguez reafirmó la «hermandad sur-sur» con Uganda y el compromiso con un orden mundial «multicéntrico y pluripolar de paz, soberanía y justicia entre las naciones».

Según los resultados anunciados este sábado por la Comisión Electoral, Museveni ganó los comicios para un séptimo mandato con un 71,65 % de los votos, mientras su principal rival, el cantante y político Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, si bien el líder opositor rechazó los resultados.

Wine se encuentra en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada en una redada de la Policía y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), de la que el político consiguió escapar.

Una coalición de unas 70 organizaciones panafricanas y líderes regionales de la sociedad civil denunció este lunes que los resultados de las elecciones generales de Uganda, celebradas el pasado 15 de enero, «fueron fabricados» para declarar vencedor al presidente Yoweri Museveni, a quien calificaron de «dictador» y acusaron de haber perpetrado «un golpe electoral militarizado». EFE

