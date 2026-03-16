El Gobierno esloveno denuncia la injerencia electoral de una empresa israelí de espionaje

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Zagreb, 16 mar (EFE).- La ministra de Exteriores eslovena, Tanja Fajon, denunció este lunes que la soberanía de su país ha sido atacada por actividades de la empresa israelí de inteligencia Black Cube, a la que acusó de supuestas actividades para perjudicar al Gobierno de cara a las elecciones del domingo, según un informe presentado por periodistas de investigación.

«El ataque a la democracia se revela hoy con toda claridad ante los ojos del público esloveno», declaró Fajon, quien calificó esas actividades, de las que dijo no tener pruebas directas, de «ataque directo a la soberanía del Estado» y a la confianza de los votantes en la imparcialidad de las elecciones.

La ministra socialdemócrata dijo que la única prueba de que dispone es el informe presentado hoy por un grupo de periodistas de investigación que vincula un reciente escándalo de escuchas telefónicas con esa empresa israelí y con el partido líder de la oposición, el SDS del exprimer ministro derechista Janez Jansa.

Esos periodistas afirmaron que Black Cube está detrás de una serie de grabaciones y vídeos filmados en secreto por medio de engaños, y dirigidos contra personalidades asociadas al Gobierno del actual primer ministro, el progresista Robert Golob.

En los últimos días han aparecido en redes sociales vídeos y grabaciones de origen desconocido que muestran a personas vinculadas al Gobierno en conversaciones que demostrarían supuestas actividades corruptas de Golob y algunos colaboradores, cuya autenticidad ha sido desmentida por el Ejecutivo de centroizquierda.

La presidenta del país, Pirc Musar, ha reaccionado también asegurando que Eslovenia se ha sumado a la lista de países que sufren campañas de desinformación y supuesta injerencia extranjera de cara a las elecciones.

Los sondeos prevén una ajustada victoria del SDS de Jansa frente al Movimiento Libertad de Golob en las elecciones parlamentarias del domingo. EFE

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