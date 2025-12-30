El gobierno español exige a plataformas que retiren anuncios de alojamiento en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Consumo español exigió a siete plataformas que retiren más de un centenar de anuncios de alojamientos vacacionales en asentamientos israelíes ubicados en territorios palestinos ocupados, como parte de las medidas en apoyo a la población palestina impulsadas por el gobierno de izquierdas.

«Concretamente, se han detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España», indicó el Ministerio de Consumo en un comunicado emitido este martes.

«En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo», agregó.

En caso de que las empresas no los eliminen, «podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio», subrayó la nota.

Este requerimiento se enmarca dentro del decreto ley impulsado por el gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez, y aprobado por los diputados españoles en octubre, para «detener el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina».

Entre las medidas incluidas en el texto se encuentra, entre otros, un embargo sobre la compra y venta de armas a Israel o la prohibición de publicidad para comercializar bienes originarios de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, que será considerada ilícita.

De acuerdo con el Ministerio de Consumo -encabezado por Pablo Bustinduy, miembro de la plataforma de extrema izquierda Sumar- «estos alojamientos contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional».

En octubre, la oenegé francesa Liga de los Derechos Humanos (LDH) anunció una acción contra las plataformas Airbnb y Booking.com por favorecer el «turismo de ocupación».

El gobierno español, que reconoció al Estado de Palestina en 2024, es una de las voces más vehementes en Europa frente a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

