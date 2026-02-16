El Gobierno francés decide en marzo el traslado de dos orcas de un parque galo a España

París, 16 feb (EFE).- El Gobierno francés se dará hasta finales de marzo para decidir si autoriza el traslado de dos orcas que están actualmente en el centro acuático de Marineland de Antibes (sur de Francia) al Loro Parque de Tenerife, en las Islas Canarias.

«Dada la urgencia de la situación, se tomará una decisión definitiva antes de finales de marzo de 2026, tras concluir los trabajos de peritaje y los intercambios en curso con todas las partes interesadas», indicó este lunes el ministerio de Ecología, en un comunicado emitido tras una reunión con todas las partes afectadas por ese traslado.

El Ejecutivo también tiene encima de la mesa la opción de entregar los cetáceos para el proyecto de santuario Whale Sanctuary Project en Nueva Escocia (Canadá), apoyado por ONG.

Sin embargo, el ministerio constató que «ante la falta de consenso entre los actores» la opción del Loro Parque de Tenerife «se mantiene en la discusión».

Marineland de Antibes, que es propiedad de la empresa española Parques Reunidos, cerró sus puertas en enero de 2025 debido a la aplicación de una ley aprobada en 2021 que prohibía, en nombre del bienestar animal, los espectáculos de mamíferos marinos.

A pesar del cierre, muchos de los animales siguieron en las instalaciones, entre ellos las orcas.

Tras la muerte de dos en los últimos años, solo quedan en Marineland otros dos ejemplares, una madre, Wikie (24 años), y su hijo, Keijo (11). «Las orcas están en peligro de muerte», aseguraron a EFE fuentes de Marineland.

Respecto a los 12 delfines presentes en las instalaciones, el Gobierno francés explicó que lo más probable es que terminen en el zoológico de Beauval, en las afueras de París, «la solución más avanzada y sólida a nivel jurídico y técnico» en este momento, según Ecología.

«Los cuidadores de Marineland que deseen acompañar a sus animales podrán ser integrados prioritariamente en los procesos de contratación del ZooParc de Beauval, según las necesidades del proyecto», explicó el ministerio. EFE

