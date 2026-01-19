El Gobierno japonés expresa sus condolencias por el accidente ferroviario en España

Tokio, 19 ene (EFE).- El Gobierno japonés expresó este lunes sus condolencias por el accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo en la localidad española de Ademuz, en el sur del país, y en el que al menos 39 personas perdieron la vida.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, ofreció sus «condolencias a los que perdieron la vida» y su «solidaridad con los heridos», durante su rueda de prensa diaria.

Kihara también destacó que, de momento, no tiene constancia de que haya ciudadanos japoneses entre los afectados.

Además de los 39 fallecidos, un total de 48 personas permanecen ingresadas en hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores. EFE

