El Gobierno palestino condena la irrupción de Ben Gvir en Al Aqsa, cerrada por la guerra

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Jerusalén, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores palestino condenó este martes la irrupción ayer del ministro ultraderechista y supremacista judío Itamar Ben Gvir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén que alberga el templo de Al Aqsa, que lleva cerrado a los fieles musulmanes desde el comienzo de la ofensiva a Irán el 28 de febrero.

En un comunicado, Exteriores destaca que este acto «se produce en el contexto del cierre militar de la mezquita por trigésimo noveno día consecutivo, así como de la intensificación de las restricciones en la Ciudad Vieja».

El ministerio palestino también denuncia que la irrupción de Ben Gvir constituye «una flagrante violación del ‘statu quo’ histórico y legal en la Jerusalén ocupada y una provocación a los sentimientos de los palestinos» y de todos los fieles musulmanes.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, entró en los patios del complejo de Al Aqsa a través de la puerta de Mughrabi bajo una fuerte vigilancia de agentes israelíes, publicó la agencia oficial palestina Wafa citando al Waqf, la fundación religiosa que gestiona el lugar santo.

Sus irrupciones a la explanada, uno de los lugares más sagrados del Islam y ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, son periódicas, y suelen levantar la indignación de los países árabes.

Según el ‘statu quo’ vigente desde 1967 (cuando Israel ocupó Jerusalén Este), el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes y no para orar, como cada vez más habitualmente hace Ben Gvir, que suele ir acompañado por extremistas judíos.

La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, ya que una parte de la ultraderecha judía israelí, representada por los ministros Ben Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron, hace más de 2.000 años, el Primer y el Segundo Templo.

El rezo judío se realiza en el cercano Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de la explanada, tal y como aconseja el Gran Rabinato de Israel. EFE

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