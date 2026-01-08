El Gobierno palestino condena la redada israelí a la universidad palestina más prestigiosa

Jerusalén, 8 ene (EFE).- El Ministerio de Educación Superior de la Autoridad Palestina condenó este jueves la redada que dejó once estudiantes heridos llevada a cabo por las fuerzas israelíes el pasado martes contra la Universidad de Birzeit (Ramala, Cisjordania ocupada), al considerar que vulneró la inviolabilidad de las instituciones educativas recogida en convenciones internacionales.

En un comunicado, Educación denuncia que durante la redada la puerta principal de la universidad quedó destrozada y se disparó munición real, bombas de percusión y gases lacrimógenos contra los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

El Ministerio afirma que «estos ataques violan flagrantemente todas las normas y convenciones internacionales que penalizan la violación de la inviolabilidad de las universidades».

Y enfatiza que Israel «no quebrantará la voluntad de estas instituciones nacionales, sus estudiantes ni su personal». «Por el contrario -añade-, se mantendrán firmes en su misión de promover el conocimiento y el aprendizaje».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) accedieron este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit, la más prestigiosa de los territorios palestinos, para detener una protesta solidaria por presos palestinos.

El Ejército israelí justificó luego la redada, la primera que se produce contra una universidad palestina en horario de clase, alegando que se produjo una «concentración en apoyo e incitación al terrorismo».

Los alumnos se encontraban realizando la protesta pacífica y, además, se estaba proyectando «una película sobre el asesinato de la niña gazatí Hind Rajab», de 6 años, cuando llegó el Ejército israelí, según informaron entonces varias fuentes de la universidad a EFE.

El pasado 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este-, concluyó un informe publicado en diciembre por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

El Ejército israelí ha asesinado a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en el territorio ocupado militarmente de Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás contra Israel, y otros 21 murieron a manos de colonos, según informó también en diciembre la ONG israelí B’Tselem. EFE

