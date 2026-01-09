El gobierno sirio decreta alto el fuego en Alepo y desalojará a combatientes kurdos

El gobierno sirio decretó este viernes un alto el fuego en los barrios kurdos de Alepo y evacuará de la zona a los combatientes rivales, tras varios días de enfrentamientos que dejan al menos 21 muertos y han obligado a miles de civiles a huir.

Estos combates son los más graves registrados en la segunda ciudad de Siria entre el gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla vastas extensiones en el noreste del país y algunos distritos de Alepo.

Los choques han obligado a miles de personas a escapar y han hecho temer que el conflicto adquiera una dimensión regional, ya que Turquía se ha declarado dispuesta a intervenir junto a las autoridades sirias e Israel ha salido en defensa de los kurdos.

«Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales», se ha ordenado un cese al fuego «en los barrios de Sheikh Maqsud, Achrafieh y Bani Zeid», anunció temprano el viernes el ministerio de Defensa sirio.

Los combatientes kurdos cercados por el ejército sirio serán «trasladados con sus armas ligeras» hacia la zona autónoma kurda del noreste del país, precisó, por su parte, la dirección de medios de Alepo en un comunicado.

El ejército se comprometió a «escoltarlos y a garantizarles un paso seguro hasta que lleguen al noreste del país», había anticipado la cartera de Defensa.

El objetivo es que los habitantes que han huido de los combates puedan «regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad», subrayó el ministerio sirio.

Tras el anuncio, volvió la calma, según constató un fotógrafo de la AFP, que no vio partir a ningún combatiente, mientras que los civiles aprovechaban el cese de los combates para escapar.

– «Balas de francotiradores» –

Estados Unidos, preocupado por el costo humanitario del conflicto y el riesgo de que se incendie la región, expresó su «profunda gratitud a todas las partes (…) por la contención y la buena voluntad que han hecho posible esta vital tregua», declaró en la red social X su enviado para Siria, Tom Barrack.

«Estamos trabajando activamente para prolongar este alto el fuego», agregó.

Las fuerzas kurdas no han comentado los anuncios.

El jueves, el ejército sirio volvió a bombardear los barrios kurdos de Alepo y los enfrentamientos se prolongaron hasta la noche con disparos de artillería, constató un corresponsal de la AFP.

Las autoridades concedieron el jueves tres horas a los civiles para huir a través de dos «corredores humanitarios», por los que, según ellas, pasaron unas 16.000 personas solo ese día.

«Hemos pasado por momentos muy difíciles (…) mis hijos estaban aterrorizados», dijo Rana Issa, de 43 años. «Nos fuimos bajo las balas de los francotiradores, mucha gente quiere salir, pero tiene miedo».

Ambas partes se culparon mutuamente del inicio de los enfrentamientos el martes.

Estos se producen en un momento en que los kurdos y el gobierno tienen dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y su brazo armado, las poderosas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que tienen el apoyo de Estados Unidos.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, había considerado el jueves que «los intentos de asaltar los barrios kurdos, en plena fase de negociación, socavan las posibilidades de llegar a un acuerdo».

La violencia ha exacerbado la rivalidad en Siria entre Israel y Turquía, que libran una lucha por la influencia desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024.

La Unión Europea, por su parte, llamó a los beligerantes a actuar con «contención» y a «proteger a los civiles», en vísperas de una visita este viernes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Damasco.

