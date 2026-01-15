El gol del español Villalba no alcanza y el campeón Toluca toma el liderato en México

Toluca (México), 14 ene (EFE).- El campeón mexicano Toluca derrotó este miércoles de remontada por 3-1 a Santos Laguna y alcanzó el liderato del torneo Clausura en la segunda jornada junto con Chivas de Guadalajara.

Un autogol de Hared Ortega y sendos goles de Marcel Ruiz y del brasileño Helinho sellaron el triunfo de Toluca.

Santos Laguna se fue en ventaja con un gol del español Francisco Villalba en el minuto 21.

Para la segunda parte, los pupilos del entrenador argentino Antonio Mohamed salieron con líneas adelantadas y pronto inclinaron la balanza con gol en propia puerta de Hared Ortega en el minuto 50.

Ruiz amplió 3 minutos después.

Santos se desordenó, fue superado y en el minuto 60 recibió otro golpe con el gol de penalti de Helinho.

Toluca acumula 6 puntos producto de 2 triunfos en igual número de salidas, mismo balance de Guadalajara, que tiene un balance goleador inferior.

Guadalajara, con el argentino Gabriel Milito en el banquillo, se impuso por 0-1 a Juárez con un gol de Yael Padilla en la última jugada del partido.

La nota sorpresiva de la jornada fue el triunfo de San Luis, del entrenador español Guillermo Abascal, por 0-2 sobre América, que jugó 70 minutos con un hombre menos.

Otro resultado inesperado de la segunda fecha del torneo fue el triunfo por 0-1 de Pumas sobre Tigres con un gol del uruguayo Robert Morales.

Este miércoles Cruz Azul sumo su primer triunfo al vencer por 2-0 al Atlas. Anotaron el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela.

Tijuana venció por 1-2 a Querétaro con dianas del español Unaí Bilbao y de Kevin Castañeda.

La segunda jornada comenzó el martes. El venezolano Salomón Rondón dio el triunfo a Pachuca por 2-1 sobre León. El colombiano Égar Guerra anotó el tanto del 2-1 de Puebla sobre Mazatlán y Monterrey aventajó por 2-0 a Necaxa con anotaciones del argentino Germán Berterame y el mexicano Iker Fimbres.

– Partidos de la tercera jornada del torneo Clausura:

16.01: Mazatlán-Monterrey.

17.01: Necaxa-Atlas, Guadalajara-Querétaro, Tigres-Toluca, Cruz Azul-Puebla y Tijuana-San Luis.

18.01: Pumas-León, Santos Laguna-Juárez y Pachuca-América. EFE

