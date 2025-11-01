El Gran Museo Egipcio es el mensaje que «Egipto quiere proyectar al mundo», según Madbuli

Guiza (Egipto), 1 nov (EFE).- La apertura del Gran Museo Egipcio (GEM) es «un evento único en todos sus sentidos» y un «sueño que se ha logrado hacer realidad» para convertirse en el mensaje «que Egipto quiere proyectar al mundo», según el primer ministro del país árabe, Mustafa Madbuli.

Así lo indicó el mandatario en los prolegómenos de la ceremonia de inauguración del GEM, en la presentación de un encuentro con los líderes de las empresas que se encargaron de la gestión y construcción del que será el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización y al que las autoridades egipcias quieren convertir en uno de los más visitados del mundo.

Madbuli dijó en su breve presentación que «los egipcios y todo el mundo estamos viendo un evento único en todos los sentidos, un sueño que estaba ahí y que hemos esperado para lograr hacerlo una realidad, de la que vamos a ser testigos y se la vamos a presentar también al mundo».

El primer ministro expresó su agradecimiento tanto al pueblo egipcio como a las autoridades que durante los últimos veinte años han trabajado para la consecución de esta obra, que ha recibido su último impulso bajo el mandato del presidente Abdelfatah al Sisi.

«Hemos trabajado para que esta sea la imagen de Egipto al exterior, y para asegurar a todos los egipcios de que este proyecto global pueda ser llevado a término (…) Gracias a todos por vuestros esfuerzos», apuntó.

La comparecencia de Madbuli es la primera actividad de la jornada relativa a la ceremonia, de cuyo contenido no ha transcendido nada.

Se espera que en las próximas horas lleguen a Egipto los 39 jefes de Estado, reyes y príncipes, además de otras 40 delegaciones de diversa entidad que han confirmado su participación en el evento.

El museo ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y media más que el Museo Británico, de los cuales 167.000 metros están edificados y se encuentra a unos dos kilómetros de las pirámides de Guiza, en la orilla occidental del rio Nilo.

Más de 100.000 piezas, muchas de las cuales nunca han sido expuestas al público, forman parte de la colección del museo, el mayor del mundo dedicado tan solo a una sola civilización. EFE

