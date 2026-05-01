El grupo automotor Stellantis vuelve a tener beneficios en el 1T tras un repunte de ventas

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El fabricante automovilístico Stellantis volvió a la senda de los beneficios en el primer trimestre, con unas ganancias netas de 377 millones de euros (USD 440 millones), en comparación con la pérdida de 387 millones un año antes, anunció el grupo este jueves.

La facturación alcanzó los 38.100 millones de euros (unos 44.500 millones de dólares), un aumento del 6%, indicó el grupo italo-franco-estadounidense, que entre sus 14 marcas incluye Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Ram y Chrysler.

Según el grupo, se han «subsanado las deficiencias de ejecución», con un resultado que «confirma sus perspectivas financieras para 2026».

Sin embargo, en las primeras operaciones de la Bolsa de París este jueves, las acciones del grupo caían 8%. Los analistas de Bloomberg habían previsto mejores resultados, un beneficio de 387 millones de euros.

«Los tres primeros meses de 2026 reflejan los primeros resultados de las acciones emprendidas para llevar a Stellantis a una trayectoria de crecimiento sostenible y rentable», indicó el CEO, Antonio Filosa, en el comunicado.

Por región, sus ventas crecieron un 6% en volumen en América del Norte, incluyendo un 4% en Estados Unidos. La facturación neta en la región aumentó 11%, a 16.100 millones de euros, por un resultado operativo de 263 millones.

En cambio, la facturación neta en Europa (incluyendo los países de la UE, Noruega, Reino Unido y Suecia) solo creció un 1%, a 14.400 millones de euros, y el resultado operativo solo fue de 8 millones de euros, penalizado por los costes de las reestructuraciones (en Alemania, por ejemplo, suprimió 650 puestos de ingeniero).

En América del Sur las ventas crecieron 1%, y en Oriente Medio y África se mantuvieron estables. En Asia-Pacífico, en cambio, bajaron 4%.

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