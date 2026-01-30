El grupo azucarero francés Tereos vende una planta en Brasil para reforzar su competitividad

El gigante azucarero francés Tereos (Béghin Say, La Perruche) anunció el viernes un proyecto para vender a la empresa brasileña Viralcool una de sus fábricas en Brasil, «con el fin de reforzar su competitividad».

El grupo cooperativo, que entró en números rojos en el primer semestre de su ejercicio fiscal debido a la caída de los precios del azúcar, desea reorganizar sus actividades de caña de azúcar en Brasil en torno a sus otras cinco plantas.

Esto permitiría «una mejor optimización industrial, agrícola y logística, así como el fortalecimiento de su estructura de capital», explicó la firma en un comunicado.

La fábrica, cuya venta está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, sería el sitio de Andrade (región de Ribeirão Preto, en el sureste del país).

Esta operación, cuyo monto no fue divulgado, iría acompañada de la venta de 2 millones de toneladas de caña de azúcar.

Tereos, presente en Brasil desde hace más de 25 años, indica que es el segundo productor de azúcar del país.

Esta actividad representó 40% de su resultado bruto de explotación y constituye «uno de los pilares estratégicos de su diversificación», subraya el grupo.

Tereos, que cuenta con 38 sitios industriales (incluido Andrade), está implantado en 14 países, principalmente en Francia, y agrupa a más de 10.000 cooperativistas.

