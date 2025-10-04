El grupo yihadista Al Shabab ataca una prisión próxima al palacio presidencial en Somalia

Nairobi, 4 oct (EFE).- El grupo yihadista somalí Al Shabab atacó este sábado una fortificada prisión controlada por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia cerca del palacio presidencial en Mogadiscio, capital de este país del Cuerno de África.

Según informaron medios locales, una potente explosión de un coche bomba cerca de la cárcel de Godka Jilacow precedió a un tiroteo entre los atacantes y las fuerzas de seguridad.

En vídeos publicados por la prensa local puede verse una gran columna de humo que se eleva desde la zona donde se encuentra la prisión, y a reclusos que huyeron del penal -en el que están recluidos miembros de Al Shabab, entre otros presos- y fueron capturados después por las fuerzas de seguridad.

De momento, las autoridades no han divulgado cifras de víctimas, si bien medios locales aseguraron que varios atacantes fueron abatidos por las fuerzas del orden.

En un comunicado, el grupo yihadista se atribuyó el ataque contra el presidio, que calificó de «lugar para castigar a la población musulmana somalí».

El atentado ocurrió después de que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, inaugurara en la capital un foro de negocios del país africano y Estados Unidos.

El ataque también tuvo lugar después de que las autoridades reabrieran varias carreteras de Mogadiscio que llevaban años cerradas por motivos de seguridad.

Al Shabab ha perpetrado en el pasado atentados similares en el país.

En marzo, de 2021, al menos siete soldados murieron cuando combatientes del grupo yihadista irrumpieron en una cárcel en el estado semiautónomo de Puntlandia (noreste).

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

