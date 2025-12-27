El grupo yihadista somalí Al Shabab amenaza a Israel tras reconocer a Somalilandia

Nairobi, 27 dic (EFE).- El grupo yihadista somalí Al Shabab prometió este sábado que combatirá cualquier intento de Israel de usar el territorio de la región separatista de Somalilandia, en el norte de Somalia, a la que el país hebreo ha reconocido como Estado independiente.

En un comunicado publicado por medios locales, el portavoz de Al Shabaab, Ali Dheere, rechazó el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel y advirtió de que luchará contra «la intención de Israel de construir bases militares en Somalia».

«No lo aceptaremos y lucharemos contra ello», subrayó el grupo, amenazando con oponerse a cualquier intento israelí de «reclamar o utilizar partes de Somalilandia».

El reconocimiento de la región separatista por Israel, primer país en adoptar esa medida, ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que este «momento histórico» marca el inicio de una «alianza estratégica» y remarcó su disposición a «adherirse a los Acuerdos de Abraham».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía. EFE

