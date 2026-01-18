El Guadalajara de Milito vence a Querétaro y salta al liderato del Clausura mexicano

Guadalajara (México), 17 ene (EFE).- Guadalajara, club dirigido por el entrenador argentino Gabriel Milito, derrotó este sábado por 2-1 a Querétaro y tomó provisionalmente el primer lugar del torneo Clausura mexicano.

Armando González y Roberto Alvarado, que pujan por un cupo en la selección mexicana que jugará el Mundial que comienza el 11 de junio, marcaron los goles de la victoria. Descontó el argentino Matías Coronel.

En la continuación de la tercera jornada del campeonato, las Chivas de Milito dominaron en la primera mitad en la que tuvieron la posesión de la pelota 74-26 a su favor, pero se encontraron con un rival echado atrás que bloqueó los ataques del cuadro de casa.

En el minuto 35, ‘la Hormiga’ González aceptó un balón de Daniel Aguirre y de cabeza envió el balón a la red para poner delante al Guadalajara por 1-0.

Querétaro trató de adelantar líneas, pero se encontró con un cuadro bien plantado que preservó la ventaja al llegar al descanso.

Guadalajara fue mejor también en la segunda mitad y en el minuto 61 amplió la ventaja con un gol de derecha de Alvarado, a pase de Richard Ledezma.

Cuando más seguro se veía el equipo de casa, los Gallos descontaron en el minuto 81 con un gol de Coronel, quien se hizo de un rebote en el área del guardameta Raúl Rangel y con un toque de pierna zurda puso el 2-1.

Las Chivas defendieron bien y preservaron el triunfo para mantener su paso perfecto en tres salidas. Suman nueve puntos, tres más que el campeón Toluca.

En otro duelo de este sábado, Atlas se impuso por 0-1 a Necaxa, con gol de Alfonso González.

La tercera jornada comenzó el viernes, cuando Monterrey goleó a Mazatlán por 1-5.

Jesús Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el francés Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Franco convirtieron por los Rayados, en tanto el ecuatoriano Jordan Sierra lo hizo por Mazatlán.

Este sábado el campeón Toluca tratará de recuperar el liderato en casa de Tigres, Cruz Azul recibirá a Puebla y Tijuana a San Luis.

La jornada terminará el domingo con los partidos Pumas-León, Santos Laguna-Juárez y Pachuca-América. EFE

