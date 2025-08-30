El gurú inversor Warren Buffett cumple 95 años y se prepara para una merecida jubilación

Nueva York, 30 ago (EFE).- El gurú inversor Warren Buffett cumple este sábado 95 años y encara una merecida jubilación, si bien parcial, tras anunciar que dejará la dirección ejecutiva del conglomerado Berkshire Hathaway y reducirá su carga de trabajo después de seis décadas al timón.

Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y ejemplo del éxito estadounidense, nació en una familia numerosa en 1930 en Omaha, la ciudad más poblada del estado de Nebraska, y empezó a trabajar cuando aún iba a la escuela, desarrollando la precoz ambición que marcaría su historia.

Y aunque su historia no es de la del ascenso social, ya que su familia era de clase acomodada, su escalada en la América corporativa hizo destacar su particular carácter emprendedor, humilde, frugal y alejado de las excentricidades típicas del «uno por ciento» (los ricos entre los ricos), al que siempre ha criticado.

La mayor parte de su carrera la compartió con su amigo y socio Charlie Munger, con el que compró en 1965 un negocio textil en decadencia llamado Berkshire Hathaway, que ambos acabarían transformando en un emporio de más de 1 billón de dólares y dirigiendo hasta ser nonagenarios.

No fue hasta el fallecimiento de Munger a finales de 2023, a los 99 años, cuando Buffett pareció reflexionar sobre el futuro de la empresa; en una carta posterior, reconoció que su muerte estaba más cerca que lejos y reveló que barajaba «sucesores» más jóvenes que sus propios hijos.

«Nunca deseé crear una dinastía o busqué ningún plan que se extendiera más allá de los hijos», sostuvo además Buffett, que ha delegado en uno de sus tres vástagos, Howard, la donación de su fortuna a causas filantrópicas y la «preservación de su cultura» empresarial cuando él ya no esté.

Pisará el freno, pero no del todo

La noticia la dio por sorpresa este pasado mayo, en la reunión anual de inversores de Berkshire Hathaway, apodada ‘el Woodstock de los capitalistas’, y en la que Buffett y Munger protagonizaban sesiones de preguntas y respuestas seguidas como clases magistrales incluso por internet.

Buffett, en su segundo evento sin Munger, anunció que pediría a la junta directiva designar como su sucesor al canadiense Greg Abel, de 62 años, entonces el máximo ejecutivo de la unidad de energía de la empresa, y con una trayectoria interna meteórica de más de dos décadas.

El magnate no pisará el freno por completo, ya que se mantendrá como presidente de la junta directiva, al menos mientras dure la transición de poder a principios de 2026, y según dijo a The Wall Street Journal, no sueña con «quedarse en casa y ver telenovelas», sino seguir con su pasión.

Y es que Buffett, a través de su conglomerado y sus inversiones, que muchos estudian con lupa, encarna la filosofía de la «inversión de valor», apadrinada por el economista Benjamin Graham, para quien trabajó de joven, y que, en esencia, es una apuesta por lo duradero.

«Un mono paciente y sensato que construya su cartera lanzando 50 dardos a un panel con el S&P 500 podrá, con el tiempo, disfrutar de dividendos y ganancias del capital, siempre y cuando nunca le tiente cambiar sus elecciones originales», explicó una vez.

«Nuestra inquebrantable conclusión: nunca apueste contra Estados Unidos», sentenciaba en una de sus cartas el gurú, firmando una de las frases más memorables de la historia sobre inversiones. EFE

