El héroe de la final seguirá en Nacional: Osinachi Ebere renueva su contrato

2 minutos

Montevideo, 30 dic (EFE).- Nacional anunció este martes la renovación del contrato del nigeriano Osinachi Christian Ebere, quien el pasado 30 de noviembre se convirtió en el héroe de la final de la Liga Uruguaya en la que el Tricolor se consagró campeón.

«Christian Ebere continuará defendiendo los colores del Club Nacional de Football en el 2026», anunció el equipo uruguayo en un comunicado que acompañó con una fotografía del atacante. Allí se puede leer la leyenda: «No vuelve porque nunca se fue».

El delantero llegó por primera vez a Nacional en enero de 2024 procedente de Plaza Colonia, donde en la anterior temporada había marcado 17 tantos y de esa forma se trepó al podio de los máximos anotadores del campeonato local.

En medio de su estadía en el Tricolor, Ebere retornó a Plaza Colonia tras sufrir una dura lesión y luego de sumar minutos en varios juegos con el Patablanca volvió a Nacional en julio de 2025.

Si bien en el segundo semestre de este año apenas sumó 277 minutos en nueve juegos de la Liga Uruguaya, solo en dos fue titular y nunca completó 90 minutos, el nigeriano fue el héroe de la consagración del Tricolor.

Es que en la primera final frente a Peñarol, el entrenador Jadson Viera apostó por él para jugar desde el inicio y el delantero provocó el error defensivo de su rival que acabó en el gol de Juan Cruz de los Santos y luego asistió a Gonzalo Carneiro para que este anotara. Disputado en el estadio Campeón del Siglo, dicho encuentro acabó con empate a dos.

Una semana después, Ebere comenzó la revancha en el banquillo y saltó al campo a los 101 minutos en lugar de Carneiro. Doce minutos después de ingresar, anotó el tanto que selló la victoria de Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central.

De esa forma, el Tricolor se consagró campeón de la Liga Uruguaya, que por primera vez en la historia enfrentó en finales a Nacional y Peñarol jugando en sus respectivos estadios.

Nacido en abril de 1998 en el estado de Imo, Ebere ganó en 2015 el Mundial sub-17 con la selección de Nigeria.

Dirigido por Emmanuel Amunike, ese equipo contaba con figuras como el actual atacante del Fulham inglés Samuel Chimerenka Chukwueze y el goleador del Galatasaray turco Victor Osimhen. EFE

