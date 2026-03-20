El Hang Seng pierde un 0,88 % en una mala jornada para el sector tecnológico

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Pekín, 20 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este viernes con pérdidas del 0,88 %, en una jornada en la que las acciones de los valores tecnológicos (-2,48 %) y de los comerciales e industriales (-1,76 %) lideraron las bajadas.

El selectivo cedió 223,26 puntos hasta los 25.277,32, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,40 %.

Los descensos más pronunciados fueron los de las tecnológicas Xiaomi (-8,59 %) y Alibaba (-6,28 %). Tampoco fue una buena jornada para el mayor fabricante de semiconductores de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) (-4,77 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el fabricante de ropa deportiva Li Ning (+8,55 %), el principal productor de baterías para vehículos eléctricos, CATL (+8,38 %) y la automovilística china Geely (+6,43 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 342.520 millones de dólares de Hong Kong (43.843 millones de dólares estadounidenses, 40.335 millones de euros).EFE

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