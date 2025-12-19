El hijo de Bolsonaro, sobre la pérdida de su mandato como diputado: «Valió la pena»

3 minutos

São Paulo, 18 dic (EFE).- El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, reaccionó este jueves a la pérdida de su mandato legislativo, asegurando que «valió la pena» porque consiguió hacer que, «por primera vez», «los dictadores paguen consecuencias reales».

«Aunque haya personas que digan que estoy en Estados Unidos por elección propia, les digo: valió la pena, valió mucho la pena haber conseguido por primera vez que esos dictadores pagaran consecuencias reales», manifestó en un vídeo publicado tras la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil de decretar la pérdida de su mandato por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la Constitución.

Uno de los referentes de la derecha brasileña se encuentra en Estados Unidos desde marzo, con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, condenado a 27 años de prisión como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, dijo hace una semana que Eduardo Bolsonaro ya contaba con un número de faltas «suficientes» para su destitución, y le dio un plazo para que pueda presentar su defensa, algo que el parlamentario no realizó.

La Constitución brasileña establece la pérdida del mandato del legislador que falte a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo en caso de licencia médica o misión oficial.

«Perdí el mandato por hacer exactamente lo que mis electores esperan de mí», expresó el tercer hijo del exmandatario que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

En ese contexto, expresó que la decisión tomada este jueves por la cúpula de la Cámara baja se la toma como «una medalla de honor» y sentenció: «Estoy seguro de que esta historia no ha terminado».

El líder del Partido Liberal en la Cámara, el diputado Sóstenes Cavalcante, dijo que se reunirá con el equipo legal para evaluar «todos los recursos pertinentes» para apelar la decisión tomada este jueves.

Flávio Bolsonaro, precandidato para las elecciones presidenciales de 2026 por el PL, culpó al «extraño sistema persecutorio vigente» en Brasil, que obliga a su hermano a vivir en el exterior.

«Hay casos y casos. Si un parlamentario fuera secuestrado por un grupo terrorista durante mucho tiempo y excediera el límite de ausencias, ¿también perdería su mandato? ¿O si sufriera un accidente y permaneciera inconsciente durante meses en un hospital?», escribió en su cuenta de X Flávio, primogénito de Jair Bolsonaro.

Tras el cabildeo de Eduardo, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense revocó recientemente la gran mayoría de los aranceles y sanciones que había impuesto a ciertos miembros del Supremo.EFE

adm/enb