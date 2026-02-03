El hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit, se declaró no culpable de las acusaciones de violación el martes, en el primer día de un sonado juicio que empaña la imagen de la realeza en el país nórdico.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby, con pantalón y suéter verdes y zapatos blancos, respondió murmurando para negar las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024.

Con el rostro inexpresivo, lentes gruesos y un pendiente, el joven de 29 años escuchó de pie la lectura de la acusación de 38 cargos, que podrían costarle una condena de hasta 16 años de prisión.

Høiby negó las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico, en particular. En 2020, transportó 3,5 kg de marihuana, unos hechos reconocidos por el hijo de la princesa.

El domingo el joven fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, «debido al riesgo de reincidencia» por las nuevas sospechas en su contra: atentar contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una orden de alejamiento.

Mientras la fiscalía detallaba las circunstancias de las presuntas violaciones y agresiones, el acusado, cabizbajo, agitaba nerviosamente las manos y las piernas.

Las violaciones, una de ellas con penetración sexual que habría ocurrido durante unas vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023, se produjeron tras relaciones consentidas, a menudo después de noches de copas cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

«Si Marius se declara no culpable (…), es sencillamente porque percibió el conjunto de los hechos como relaciones sexuales normales y consentidas», rebatió la defensa.

Una de sus presuntas víctimas testificó, entre lágrimas, sobre una fiesta de 2018 en la residencia de Hoiby en Skaugum, donde residen los príncipes, a las afueras de Oslo.

Contó a la corte que tuvieron relaciones sexuales breves pero ella las interrumpió y se quedó dormida, aunque no recuerda que estuviera soñolienta.

Más tarde la policía descubrió un video en el teléfono de Høiby en el que afirma que el hijo de Mette-Marit violó a la supuesta víctima mientras dormía.

Høiby dará su versión el miércoles. El juicio durará hasta el 19 de marzo.

– Justicia sin distinción –

El fiscal Sturla Henriksbø afirmó a AFP que Høiby no sería tratado «ni con más indulgencia ni con mayor severidad» por sus lazos con la familia real.

La defensa criticó el «despliegue mediático negativo» que, según ella, contribuye a condenar a su cliente por adelantado.

«El juicio debe dictarse en esta sala de audiencias, en ningún otro lugar», subrayó la abogada Ellen Holager Andenæs.

Høiby fue detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su pareja la noche anterior.

Días después, dijo haber actuado «bajo la influencia de alcohol y cocaína tras una discusión», y aseguró que sufre «trastornos mentales» y que lucha «desde hace mucho contra la dependencia» de las drogas.

La investigación policial halló indicios de otros delitos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres cuando no estaban en condiciones de defenderse, y que él, en algunos casos, filmó.

En total, siete personas son consideradas presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit.

Sus identidades han sido protegidas, con la excepción de Nora Haukland, modelo e influencer.

– Imagen dañada –

El caso ha erosionado la imagen de la familia real pese a la popularidad del rey Harald V y la reina Sonia, ambos de 88 años.

Según una encuesta del canal TV2, más del 70% de los noruegos considera que la posición de la monarquía se ha debilitado en los últimos años, marcados también por otras controversias.

Pero, casualmente, el Parlamento noruego votó este martes a favor de mantener la monarquía.

A este caso se sumó la aparición en al menos 1.000 ocasiones del nombre de Mette-Marit en los archivos publicados en Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella estaba casada con el futuro rey de Noruega y Epstein ya había sido condenado por prostitución de menores.

