El hijo de Maduro denuncia en el Parlamento que su padre fue «secuestrado» por EE.UU.

Caracas, 5 ene (EFE).- El hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, denunció al inicio de la nueva legislatura del Parlamento venezolano que su padre, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han «sido secuestrados».

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados el sábado en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano. EFE

