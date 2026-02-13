El hijo del último sah pide una intervención para derrocar a la República Islámica de Irán

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- Reza Pahlaví, hijo del último sah de Irán, afirmó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich que los iraníes quieren una intervención para tener una “oportunidad” de derrocar a la República Islámica.

“Muchos iraníes dentro y fuera del país quieren una intervención que neutralice el instrumento de represión del régimen que nos dará finalmente una oportunidad”, dijo Pahlaví en una conversación con la periodista estadounidense Christiane Amanpour.

“Necesitamos ese apoyo y esa igualdad de condiciones para tener una oportunidad de derrocar a este régimen opresor”, insistió.

El que fuera príncipe heredero de la derrocada monarquía iraní aseguró que eso es le piden los prisioneros políticos y miembros de la sociedad civil con los que mantiene contacto dentro de Irán, donde existe “un mar de sangre entre el pueblo y el régimen”.

Pahlaví insistió en que es necesario “un factor igualador” dado el modo en que el régimen iraní trata a sus ciudadanos y calificó la represión en las recientes protestas de “nivel de genocidio”.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica y que se apagaron tras una represión en la que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa en 7.005 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.

El político aseguró que los iraníes creyeron al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando dijo en enero que iba “ayuda en camino” y consideró que aún no se ha producido una intervención militar porque el republicano “necesita convencer al mundo” de que se ha agotado la vía diplomática.

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones sobre el programa nuclear iraní, bajo las amenazas de Trump de intervenir militarmente si no se alcanza un acuerdo, unas advertencias que han sido acompañadas con el despegue de una flota en aguas del golfo Pérsico.

Pahlaví consideró que las autoridades iraníes “no van a acercarse ni remotamente a lo que se les exige (Trump), lo que significaría que, por la vía diplomática, no hemos conseguido nuestro objetivo” y ello abriría de nuevo las puertas a una intervención.

“La cuestión es si el mundo va a estar del lado correcto de la historia y apoyar al pueblo iraní en su lucha por la libertad o si todo va a seguir igual”, insistió. EFE

