El hombre detenido en Suecia bajo sospecha de espionaje habría colaborado con Rusia

Berlín, 10 ene (EFE).- La Fiscalía sueca indicó este sábado que el hombre que fue detenido el pasado lunes por presunto espionaje y que trabajaba para las Fuerzas Armadas habría colaborado con la inteligencia rusa.

El fiscal Mats Ljungqvist señaló en un comunicado que «la investigación preliminar se encuentra en una fase temprana, pero en este momento indica que el sospechoso habría estado bajo el control de la inteligencia rusa».

Si este es efectivamente el caso, lo determinará el proceso en curso, añadió.

El hombre, de 33 años, se encuentra en prisión preventiva bajo sospecha de espionaje desde el pasado miércoles.

De acuerdo con la agencia sueca TT, es acusado de haber incurrido en delitos entre 2025 y 2026, si bien él niega los cargos.

El sospechoso trabajó como consultor informático en las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2022, a través de una empresa de consultoría, según confirmó la defensa.

La radiotelevisión pública sueca ‘SVT’ dijo esta semana que el hombre tiene raíces en Oriente Medio y estaba registrado como responsable de una empresa dedicada a operaciones cibernéticas pero que no había declarado ingresos.EFE

