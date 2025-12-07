El Independiente del Valle es el undécimo equipo campeón en Ecuador
Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado el segundo título del fútbol ecuatoriano, tras el empate 1-1 ante Libertad, a falta de dos fechas para que concluya el torneo y se convirtió en el undécimo equipo en lograr el máximo cetro.
Sin embargo, el Barcelona es el máximo ganador de los torneos profesionales en Ecuador con 16 títulos; seguido de Emelec con 14; luego aparecen El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 13 cada uno.
En los enfrentamientos entre los equipos de Quito y Guayaquil, dominan los quiteños con 34 títulos.
Los cuadros capitalinos que han ganado títulos son: El Nacional (13), Liga (13), Deportivo Quito (5), que milita en la segunda división de Ecuador, Independiente del Valle (2) y Aucas (1).
Los 31 títulos para los de Guayaquil están en manos de Barcelona (16), Emelec (14) y Everet (1), que milita en la tercera división ecuatoriana.
Mientras que ciudades como Cuenca, Manta y Riobamba, ganaron un título cada una, con Deportivo Cuenca, Delfín y Olmedo, que cayó a la tercera división local, para un total de 68 títulos disputados desde 1957.
Año—Campeón———————Subcampeón
1957–Emelec————————Barcelona
1960–Barcelona——————–Emelec
1961–Emelec————————Patria
1962–Everest————————Barcelona
1963–Barcelona——————–Emelec
1964–Deportivo Quito————El Nacional
1965–Emelec————————9 de Octubre
1966–Barcelona——————–Emelec
1967–El Nacional——————-Emelec
1968–Deportivo Quito————Barcelona
1969–Liga de Quito—————-América
1970–Barcelona——————–Emelec
1971–Barcelona——————–América
1972–Emelec————————El Nacional
1973–El Nacional——————-Universidad Católica
1974–Liga de Quito—————-El Nacional
1975–Liga de Quito——————Deportivo Cuenca
1976–El Nacional——————-Deportivo Cuenca
1977–El Nacional——————-Liga de Quito
1978–El Nacional——————-Técnico Universitario
1979–Emelec————————-Universidad Católica
1980–Barcelona———————Técnico Universitario
1981–Barcelona———————-Liga de Quito
1982–El Nacional——————–Barcelona
1983–El Nacional——————–9 de Octubre
1984–El Nacional——————–9 de Octubre
1985–Barcelona———- ———–Deportivo Quito
1986–El Nacional——————–Barcelona
1987–Barcelona———————-Filanbanco
1988–Emelec————————–Deportivo Quito
1989–Barcelona———————-Emelec
1990–Liga de Quito——————Barcelona
1991–Barcelona———————-Valdez
1992–El Nacional———————Barcelona
1993–Emelec————————–Barcelona
1994–Emelec————————–El Nacional
1995–Barcelona———————-Espoli
1996–El Nacional——————–Emelec
1997–Barcelona———————Deportivo Quito
1998–Liga de Quito—————–Emelec
1999–Liga de Quito—————–El Nacional
2000–Olmedo————————El Nacional
2001–Emelec————————-El Nacional
2002–Emelec————————-Barcelona
2003–Liga de Quito—————–Barcelona
2004–Deportivo Cuenca———–Olmedo
2005–Liga de Quito (Apertura)—Barcelona
2005–El Nacional (Clausura)——Deportivo Cuenca
2006–El Nacional——————–Emelec
2007–Liga de Quito—————–Deportivo Cuenca
2008–Deportivo Quito————-Liga de Quito
2009–Deportivo Quito————-Deportivo Cuenca
2010–Liga de Quito—————–Emelec
2011–Deportivo Quito————-Emelec
2012–Barcelona———————Emelec
2013–Emelec————————-Independ. del Valle
2014–Emelec————————-Barcelona
2015–Emelec————————-Liga de Quito
2016–Barcelona———————Emelec
2017–Emelec————————-Delfín
2018–Liga de Quito—————–Emelec
2019–Delfín—————————Liga de Quito
2020–Barcelona———————-Liga de Quito
2021–Independiente del Valle—-Emelec
2022–Aucas—————————Barcelona
2023–Liga de Quito—————–Indep. del Valle
2024–Liga de Quito—————–Indep. del Valle
2025–Independiente del Valle, falta por definir al subcampeón. EFE
