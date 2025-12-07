The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Independiente del Valle es el undécimo equipo campeón en Ecuador

Este contenido fue publicado en
4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado el segundo título del fútbol ecuatoriano, tras el empate 1-1 ante Libertad, a falta de dos fechas para que concluya el torneo y se convirtió en el undécimo equipo en lograr el máximo cetro.

Sin embargo, el Barcelona es el máximo ganador de los torneos profesionales en Ecuador con 16 títulos; seguido de Emelec con 14; luego aparecen El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 13 cada uno.

En los enfrentamientos entre los equipos de Quito y Guayaquil, dominan los quiteños con 34 títulos.

Los cuadros capitalinos que han ganado títulos son: El Nacional (13), Liga (13), Deportivo Quito (5), que milita en la segunda división de Ecuador, Independiente del Valle (2) y Aucas (1).

Los 31 títulos para los de Guayaquil están en manos de Barcelona (16), Emelec (14) y Everet (1), que milita en la tercera división ecuatoriana.

Mientras que ciudades como Cuenca, Manta y Riobamba, ganaron un título cada una, con Deportivo Cuenca, Delfín y Olmedo, que cayó a la tercera división local, para un total de 68 títulos disputados desde 1957.

Año—Campeón———————Subcampeón

1957–Emelec————————Barcelona

1960–Barcelona——————–Emelec

1961–Emelec————————Patria

1962–Everest————————Barcelona

1963–Barcelona——————–Emelec

1964–Deportivo Quito————El Nacional

1965–Emelec————————9 de Octubre

1966–Barcelona——————–Emelec

1967–El Nacional——————-Emelec

1968–Deportivo Quito————Barcelona

1969–Liga de Quito—————-América

1970–Barcelona——————–Emelec

1971–Barcelona——————–América

1972–Emelec————————El Nacional

1973–El Nacional——————-Universidad Católica

1974–Liga de Quito—————-El Nacional

1975–Liga de Quito——————Deportivo Cuenca

1976–El Nacional——————-Deportivo Cuenca

1977–El Nacional——————-Liga de Quito

1978–El Nacional——————-Técnico Universitario

1979–Emelec————————-Universidad Católica

1980–Barcelona———————Técnico Universitario

1981–Barcelona———————-Liga de Quito

1982–El Nacional——————–Barcelona

1983–El Nacional——————–9 de Octubre

1984–El Nacional——————–9 de Octubre

1985–Barcelona———- ———–Deportivo Quito

1986–El Nacional——————–Barcelona

1987–Barcelona———————-Filanbanco

1988–Emelec————————–Deportivo Quito

1989–Barcelona———————-Emelec

1990–Liga de Quito——————Barcelona

1991–Barcelona———————-Valdez

1992–El Nacional———————Barcelona

1993–Emelec————————–Barcelona

1994–Emelec————————–El Nacional

1995–Barcelona———————-Espoli

1996–El Nacional——————–Emelec

1997–Barcelona———————Deportivo Quito

1998–Liga de Quito—————–Emelec

1999–Liga de Quito—————–El Nacional

2000–Olmedo————————El Nacional

2001–Emelec————————-El Nacional

2002–Emelec————————-Barcelona

2003–Liga de Quito—————–Barcelona

2004–Deportivo Cuenca———–Olmedo

2005–Liga de Quito (Apertura)—Barcelona

2005–El Nacional (Clausura)——Deportivo Cuenca

2006–El Nacional——————–Emelec

2007–Liga de Quito—————–Deportivo Cuenca

2008–Deportivo Quito————-Liga de Quito

2009–Deportivo Quito————-Deportivo Cuenca

2010–Liga de Quito—————–Emelec

2011–Deportivo Quito————-Emelec

2012–Barcelona———————Emelec

2013–Emelec————————-Independ. del Valle

2014–Emelec————————-Barcelona

2015–Emelec————————-Liga de Quito

2016–Barcelona———————Emelec

2017–Emelec————————-Delfín

2018–Liga de Quito—————–Emelec

2019–Delfín—————————Liga de Quito

2020–Barcelona———————-Liga de Quito

2021–Independiente del Valle—-Emelec

2022–Aucas—————————Barcelona

2023–Liga de Quito—————–Indep. del Valle

2024–Liga de Quito—————–Indep. del Valle

2025–Independiente del Valle, falta por definir al subcampeón. EFE

rm/sm/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR