El IPC de Chile sube lo esperado y la inflación queda en su menor nivel en cinco años

1 minuto

Santiago de Chile, 6 feb (EFE).- El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en enero en Chile un 0,4%, dentro de los márgenes esperados, y la inflación a doce meses se quedó en 2,8%, su nivel más bajo en los últimos cinco años, según cifras ofrecidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance del IPC fue empujado las alzas en las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como en los diversos servicios de salud y en «la disminución la división del transporte», explicó el INE.

En este sentido, la gasolina descendió un 3,3% y el transporte aéreo internacional bajó un 17,6%, detalló. EFE

ch-jm/psh