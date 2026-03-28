El izquierdista Cepeda lidera las encuestas a dos meses de las presidenciales en Colombia

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Bogotá, 28 mar (EFE).- El candidato de izquierda Iván Cepeda aparece sólido en el primer lugar de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia, con dos aspirantes de la derecha técnicamente empatados en la lucha por el segundo puesto, según un estudio divulgado este sábado, a dos meses de los comicios.

El senador Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene en cabeza con el 37,5 % de la intención de voto, señala la encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo.

El segundo lugar muestra un apretada disputa entre el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria (20,2 %), y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (19,9 %), una diferencia mínima que configura empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,2 %.

El cuarto lugar es para el voto en blanco (11 %), mientras que detrás se sitúan dos candidatos de centro, Sergio Fajardo (3,9 %) y Claudia López (2,3 %).

El alto porcentaje pronosticado para el voto en blanco y el elevado índice de rechazo de algunos candidatos pueden influir en los resultados, según el sondeo, que entrevistó a 3.736 personas entre los pasados 19 y 25 de marzo.

La encuesta preguntó qué fórmula presidencial nunca votaría. El mayor rechazo fue para Cepeda y su compañera para la vicepresidencia, Aída Quilcué, con un 37,2 %, casi el mismo porcentaje de gente que dice apoyarlos.

Para la fórmula de De La Espriella y José Manuel Restrepo el rechazo es del 22 %, mientras que para Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo cae el 14,7 %, lo que indica que de los tres punteros es la candidatura que tiene más margen para crecer.

En caso de una segunda vuelta el 21 de junio, que a estas alturas parece inevitable, Cepeda vencería a De la Espriella con el 44,9 % contra el 36,4 %.

Si la segunda vuelta es con Valencia, Cepeda se impondría por un margen más estrecho, del 43,3 % contra el 40 %, agrega la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. EFE

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