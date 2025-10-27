El izquierdista FMLN decidirá en diciembre si participa en elecciones salvadoreñas en 2027

2 minutos

San Salvador, 27 oct (EFE).- El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), histórico partido de izquierda en El Salvador y hoy oposición, decidirá el próximo 7 de diciembre en una convención si participará en las próximas elecciones generales de 2027, dijo este lunes su secretario general, Manuel Flores.

Tras una reforma constitucional aprobada y ratificada en la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), formación del presidente Nayib Bukele, se estableció que en 2027 se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Flores señaló en una conferencia de prensa que el 7 de diciembre en una convención del partido, que se desarrollará en el departamento de Usulután (este), «vamos a definir puestos y vamos a definir la participación de toda nuestra gente».

«Si decidimos participar va a ser a todo nivel, siempre lo hemos hecho. En las mejores o en las peores condiciones, como el año pasado (2024) cuando yo fui candidato a la Presidencia», apuntó el dirigente izquierdista.

Aseguró que «la participación de nuestra militancia en la convención va a determinar si participamos o no».

El FMLN, exguerrilla y que se convirtió en partido político en octubre de 1980, ha venido en declive desde el 2019 cuando el presidente Bukele ganó la Presidencia y acabo con el llamado «bipartidismo» entre esta fuerza política y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

El único partido de izquierda de El Salvador fue derrotado políticamente en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero de 2024, donde el gran ganador fue Bukele -que buscó su reelección a pesar de estar prohibida en la Constitución- y su partido Nuevas Ideas (NI), y no logró -por primer vez en su historia- ninguna diputación para el Congreso.

Flores, candidato presidencial en 2024, quedó como segundo candidato más votado, con 204.167 votos (6,40 %), por delante de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que logró 177.881 (5,57 %), pero muy por detrás de Bukele. El presidente, según el escrutinio final, sumó en primera vuelta 2.700.725 votos (84,6 %).

En 2017, el FMLN decidió expulsar de sus filas a Bukele, a quien había llevado como alcalde del pequeño poblado de Nuevo Cuscatlán y después de la capital San Salvador, que se consideraba el paso previo a aspirar a la Presidencia. EFE

sa/rao/pddp