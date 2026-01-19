El jefe de Estado italiano expresa a Felipe VI su pésame por el accidente ferroviario

Roma, 19 ene (EFE).- El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, ha enviado este lunes un mensaje al rey de España, Felipe VI, en el que expresa su pésame por el accidente ferroviario en la localidad de Ademuz, en Andalucía, que ha dejado al menos 39 fallecidos.

«Con profundo pesar me enteré del trágico accidente ferroviario en Andalucía, que causó numerosos muertos y heridos. Condolencias a las familias de los fallecidos, a los heridos —a quienes deseamos una pronta recuperación— y a los equipos de rescate», expresó Mattarella en un comunicado.

Mattarella añadió: «En estos momentos de profundo luto por el pueblo español, deseo transmitir a su majestad y a los familiares de las víctimas las más sinceras condolencias de todos los italianos y mi más sentido pésame».

El mensaje de condolencias de Mattarella se une al de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros miembros del Ejecutivo italiano como los titulares de Exteriores, Antonio Tajani, y Transportes, Matteo Salvini, que han expresado su pésame por la tragedia. EFE

