El jefe de Gabinete de Milei en el ojo del huracán por viajes en avión

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, está en el ojo del huracán por un viaje a Estados Unidos de la comitiva presidencial del que participó su esposa y otro a Uruguay, de carácter familiar, en un avión privado, por los que ya acumula denuncias en la Justicia.

Adorni, quien también oficia de vocero del presidente argentino, Javier Milei, viajó el pasado viernes junto a la comitiva del jefe de Estado para la cumbre americana de seguridad realizada en Miami el sábado en Miami y para participar luego en Nueva York del ‘Argentina Week’ con inversores internacionales.

La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial, lo que desató una fuerte polémica en la opinión pública.

«Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe», justificó Adorni, quien dijo que su esposa había comprado un pasaje a Nueva York por 5.348 dólares y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, Angeletti terminó viajando en el avión de Milei por «invitación de Presidencia».

A raíz de este viaje, la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales contra Adorni, la primera por defraudación contra la Administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la segunda por malversación de fondos públicos y utilización indebida de bienes del Estado.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti.

Viaje a Uruguay

Otro vuelo que desató polémica es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandio, realizaron en febrero pasado a Punta del Este (Uruguay) en un vuelo privado.

«Él pago sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares en total. (…) Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión. (…) Lo pagó él con plata del Estado», dijo este jueves Grandio al canal LN+.

Tras estas declaraciones, Pagano presentó otra denuncia contra Adorni «por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco», indicó la diputada a través de X.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, salió en defensa de Adorni a través de X: «Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos».

También defendieron públicamente al jefe de Gabinete el propio presidente así como otros ministros y numerosos funcionarios oficialistas.

Al agradecer ese apoyo en un mensaje en X, Adorni pidió disculpas, pero solo por haber usado la palabra «deslomarse».

«Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores», señaló.

‘Desconexión astronómica’

El escándalo trajo a la palestra antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos.

El 8 de marzo de 2021 publicó un mensaje en X criticando a un gobernador por viajar en un avión privado a Buenos Aires. «El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico», aseveró.

Ya como portavoz presidencial, en agosto de 2024, Adorni anunció la firma de un decreto para prohibir los viajes particulares de funcionarios en aeronaves públicas: «De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública». EFE

