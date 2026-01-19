El jefe de gobierno español promete «absoluta transparencia» sobre las causas del accidente ferroviario

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió el lunes «absoluta transparencia» sobre las causas del accidente ferroviario que dejó al menos 39 muertos el domingo en el sur del país, y cuyo balance podría todavía aumentar.

El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 fallecidos al inicio de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior.

«Estamos esperando para que en esta misma mañana (…) se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia, que es el tren que se ha llevado la peor parte», explicó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la televisión regional. «Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar [más] personas fallecidas», agregó.

La catástrofe dejó también más de 120 heridos, de los que 43 seguían hospitalizados al inicio de la tarde del lunes, 12 de ellos en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.

– ¿Qué ocurrió? –

La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) del domingo cerca de Adamuz, unos 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid con unas 300 personas a bordo, y chocó con un tren de la compañía pública Renfe, que iba desde la capital a Huelva, en el suroeste, llevando a 184 pasajeros.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los vagones traseros del Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó contra ellos.

«La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado», explicó en la madrugada el ministro de Transporte, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, indicó.

La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su «última revisión se realizó el pasado 15 de enero».

Imágenes aéreas de la Guardia Civil mostraron cómo quedaron los trenes, bastante lejos el uno del otro.

El más dañado parece el de Renfe, con parte de sus vagones completamente volcados y convertidos en amasijos de hierro.

Cientos de metros más adelante, se ve el convoy rojo de Iryo, con la mayoría de sus vagones aún sobre las vías, pero sus dos últimos coches tumbados.

– Causas aún desconocidas –

«Me gustaría trasladar a la ciudadanía española que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que, cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (…), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública», indicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este lunes desde Adamuz.

Ocurrido en una recta, el accidente fue «tremendamente extraño», consideró el ministro Puente, quien indicó que se produjo en una vía «completamente renovada».

«Todos los expertos en materia ferroviaria (…) están tremendamente extrañados del accidente», añadió.

«El fallo humano está prácticamente descartado», aseguró de su lado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en «circunstancias extrañas».

Tampoco parecía tratarse de un problema de exceso de velocidad, valoró, ya que en este tramo de vía con circulación limitada a 250 km/h, uno de los trenes iba a 205 km/h y el otro a 210 km/h.

– España, conmocionada –

El país amaneció el lunes conmocionado, comenzando por la pequeña localidad cordobesa de Adamuz.

«Cuando nos enteramos (…) empezamos a traer agua, mantas, todo lo que pudimos», relató Manuel Muñoz, un operario de una fábrica de aceite de 60 años, que estuvo prestando ayuda hasta que llegaron los primeros heridos. «Nos fuimos ya porque estábamos entorpeciendo la labor de los profesionales», indicó.

«Es una catástrofe», describió de su lado José Pérez, un jubilado de 80 años. «Nosotros somos un pueblo agrícola, pacífico, y la verdad, un evento de esto…», lamentaba.

La familia real tiene previsto visitar la zona el martes.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial entre el martes a las 00H00 (23H00 GMT) al viernes a las 00H00 (23H00 GMT), por este «día de dolor para toda España».

A mediodía del lunes también se guardaron minutos de silencio en varios lugares del país, como en la sede del Ministerio de Transportes en Madrid.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela (noroeste), que dejó 80 muertos.

