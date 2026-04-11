El jefe de la junta de Birmania toma posesión como presidente

afp_tickers

1 minuto

El jefe de la junta de Birmania, Min Aung Hlaing, juró este viernes como presidente, con lo que continúa así al mando del país asiático desde un cargo civil cinco años después de tomar el poder en un golpe militar.

«Me dedicaré al servicio de la República de la Unión de Birmania», dijo Min Aung Hlaing, al leer en voz alta el juramento presidencial en una ceremonia parlamentaria celebrada en la capital, Naipyidó.

Sus fuerzas armadas pusieron fin a la democracia en 2021, cuando detuvieron a la líder electa y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y desencadenaron una guerra civil.

Tras gobernar con mano dura por un lustro, supervisó unas elecciones altamente restringidas que excluyeron al partido de Suu Kyi y dieron en enero una victoria aplastante a los aliados civiles de los militares.

Los diputados votaron de forma abrumadora a favor de que Min Aung Hlaing ocupara la presidencia.

El líder dejó la jefatura de las fuerzas armadas para asumir el cargo, en una transición que los analistas tachan de un mero cambio de imagen civil del régimen militar.

«Birmania ha vuelto al camino de la democracia y se encamina hacia un futuro mejor», clamó el dirigente de 69 años en un discurso tras su juramento como presidente.

hh-jts/tc/arm/avl