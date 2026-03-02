El jefe de las Fuerzas Armadas de Perú asistirá al cambio de mando en el Ejército de Chile

Lima, 2 mar (EFE).- El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú (CCFFAA) viajará a Santiago de Chile para participar el 8 y 9 de marzo próximo en la ceremonia de cambio de mando del Ejército de Chile, informó este lunes una resolución oficial.

La norma, que fue publicada en el diario oficial El Peruano con la firma del ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo, señaló que el general César Briceño, quien jefatura el CCFFAA, será acompañado por el teniente coronel del Ejército peruano César Benites.

Tras indicar que la decisión se tomó luego de recibir una carta de invitación del Ejército de Chile, consideró que «resulta conveniente para los intereses institucionales» autorizar el viaje.

La visita permitirá fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, mediante el intercambio de información sobre amenazas comunes en el Pacífico Sur, como la pesca ilegal, el narcotráfico marítimo, la minería ilegal y la mejora de la ciberseguridad, agregó.

En ese sentido, la resolución precisó que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa consideró «que resulta legalmente viable» autorizar el viaje al exterior «en comisión de servicio». EFE

