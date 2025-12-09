El jefe del BoJ advierte que el aumento del rendimiento del bono japonés es «algo rápido»

Tokio, 9 dic (EFE).- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, advirtió este martes que el aumento del rendimiento del bono de deuda japonesa a largo plazo es «algo rápido», al encontrarse en sus niveles más altos en casi dos décadas por las expectativas de una subida de tipos de interés, y afirmó que el ente aumentará las compras si continúa creciendo.

El rendimiento «está aumentando a un ritmo algo rápido» y el BoJ podría «aplicar de manera flexible medidas como el aumento de las compras de bonos del Estado» en «circunstancias excepcionales», dijo Ueda en el Parlamento japonés, según el medio local Nikkei.

El rendimiento del bono de deuda japonesa a 10 años tocó el lunes el 1,97 %, su nivel más alto en más de 18 años, por las expectativas de que el BoJ suba los tipos de interés en su reunión de política monetaria de mediados de mes.

Ueda desató la semana pasada la especulación sobre un posible alza de tipos al insinuar, en un discurso ante líderes empresariales, que las condiciones económicas son propicias a continuar con la normalización de la política monetaria que el organismo pausó en enero para evaluar el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos.

El barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo llevaba ya tiempo subiendo en Japón por la posibilidad de que las políticas de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que asumió el cargo a finales de octubre, empeoren la ya delicada situación fiscal del país, el más endeudado de las economías avanzadas.

El Ejecutivo de la conservadora presentó el pasado jueves su borrador del esperado presupuesto suplementario de 2025, valorado en 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros) y financiado en gran parte con la emisión de bonos estatales, para financiar un ambicioso paquete de estímulos.

El Banco de Japón ha mantenido sus tipos de interés de referencia en el 0,5 % en sus últimas seis reuniones sobre política monetaria, desde el alza de 25 puntos básicos de enero. EFE

