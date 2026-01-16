El jefe local de Crans Montana abandona el comité organizador de los Mundiales de Esquí

Ginebra, 16 ene (EFE).- El principal responsable político de Crans Montana, la estación alpina suiza donde un incendio el pasado 1 de enero causó la muerte de 40 personas, ha dimitido como vicepresidente del comité organizador de los Mundiales de Esquí de 2027, alegando que quiere centrarse en la gestión de la crisis.

Nicolas Féraud, presidente de esa comuna situada en el cantón de Valais, indicó en un comunicado que quiere que el acompañamiento a las familias de las víctimas y el establecimiento de responsabilidades por el siniestro sea una «prioridad absoluta», según informaron este viernes los medios suizos.

«La gestión de la situación de crisis, así como la conducción de los asuntos corrientes propios de la dirección del municipio, requieren todas mis fuerzas disponibles», afirmó en el comunicado.

Crans Montana es un conocido escenario de competiciones deportivas internacionales, y con mucha probabilidad acogerá también las pruebas de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2038, para los que Suiza es el único país candidato.

En el incendio del bar ‘Le Constellation’ en Crans Montana, ocurrido en plenas celebraciones de Año Nuevo, resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, y la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad. EFE

