El K-pop de Stray Kids recauda 18,8 millones de dólares en todo el mundo

2 minutos

Redacción Internacional, 9 feb (EFE).- La película ‘Stray Kids: The dominATE Experience’, un documental que recoge las bambalinas de la última gira del grupo de pop coreano Stray Kids, recaudó en su primer fin de semana 18,8 millones de dólares de todo el mundo.

La película, estrenada en cines de todo el mundo, ocupa el cuarto puesto entre las más taquilleras de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, donde ha recaudado 5,5 millones de dólares.

El primer puesto en ese mercado es para ‘Send Help (Enviad ayuda)’, de Sam Raimi, que ha recaudado este fin de semana en la región un total de 10 millones de dólares y acumula 53,7 millones desde su estreno hace dos semanas en todo el mundo.

‘Solo Mio’ ha reunido 7,2 millones de dólares en taquilla, seguido de ‘Iron Lung’ con seis, y ocupan la segunda y tercera posición respectivamente en la región.

Otro de los estrenos de este fin de semana en Norteamerica, ‘Drácula’ dirigida por Luc Besson, se posiciona en quinto puesto en la taquilla con 4,5 millones de dólares de recaudación. Si se suma el mercado internacional, su recaudación asciende a un total de 33,6 millones para esta película europea estrenada en 2025.

Mientras tanto, ‘Melania’, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, se desplomó al puesto número 9 con 2,37 millones de dólares, lo que representa una caída del 67% en las ventas de entradas.

En el ámbito internacional, ‘Zootrópolis 2’ se mantiene en el puesto número uno en China, donde ha arrasado desde su estreno y acumula una recaudación mundial de 1.800 millones de dólares.EFE

