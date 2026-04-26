El keniano Cornelius Chepkok y la etíope Tigst Belew conquistan el maratón de Santiago

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Santiago de Chile, 26 abr (EFE).- El keniano Cornelius Chepkok, con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 48 segundos, y la etíope Tigst Belew tras 2 horas, 27 minutos y 57 segundos dominaron este domingo el Maratón de Santiago.

«Fue muy difícil», expresó el africano al canal chileno TVN tras culminar la carrera. Su compatriota Michael Kirui llegó en segundo lugar con un tiempo de 2h10:14.

«Dos triunfos de Kenia», dijo el vencedor que compartió podio con el chileno Hugo Catrileo, quien finalizó tercero al cruzar la meta con un crono de 2h10:21.

Chepkok se consagró al cruzar la meta con un ritmo arrollador que confirmó la regularidad que ha mostrado en el circuito europeo, en el que finalizó tercero en el Maratón de Alemania y cuarto en Letonia durante la temporada 2025.

Entre las mujeres, Belew impuso un récord la instaurar el mejor tiempo en la historia de esta competencia.

«Estoy muy feliz, me ayudó mucho la gente cuando iba corriendo», expresó sobre su triunfo.

En segundo lugar llegó la argentina Florencia Borelli con 2 horas, 29 minutos y 44 segundos, mientras que el tercer lugar fue de la también etíope Gode Chala Jijo con un crono de 02h34:29.

El certamen de fondo en Santiago convocó en 2026 a 33.000 competidores en las distancias de 42, 21 y 10 kilómetros con un recorrido que salió y terminó frente al Palacio de la Moneda, sede del Gobierno chileno en la capital del país. EFE

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