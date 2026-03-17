El Kospi surcoreano gana casi un 3 % a la apertura ante leve descenso del precio del crudo

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Seúl, 17 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía casi un 3 % a la apertura de este martes, después de que el precio del crudo mostrara un ligero descenso en su racha de volatilidad por el conflicto en Oriente Medio.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador crecía un 2,84 % o 157,37 puntos, hasta los 5.707,22 enteros. El Kospi se elevó un 1,14 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también aumentaba un 1,91 %, o 21,77 puntos, hasta las 1.160,06 unidades.

El crecimiento en la apertura del parqué surcoreano se produce después de que el barril de petróleo Brent registrara el lunes una bajada del 2,8 %, aunque se mantuvo encima de los 100 dólares por barril.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía alrededor del 4 % a la apertura, mientras su competidor, SK Hynix también se elevaba alrededor del 2 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía por encima del 6 %, y su empresa hermana Kia saltaba más del 4 %. EFE

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