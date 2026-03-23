El Kospi surcoreano pierde más del 6 % a la apertura por prolongación de la guerra en Irán

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(Actualiza con implementación de ‘sidecar de venta’)

Seúl, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más del 6 % en la apertura de este lunes, por los riesgos a interrupciones de suministro tras las amenazas de Teherán de cerrar «completamente» el estrecho de Ormuz, un vía clave para el transporte de crudo.

A la primera hora de negociación, el indicador descendía un 6,17 % o 356,48 puntos, hasta los 5.424,72 enteros. El Kospi ganó un 0,31 % en el cierre de la sesión previa.

Apenas iniciada la sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, cuando hay caídas drásticas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 4,91 %, o 57,05 puntos, hasta las 1.104,47 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana en la apertura sucede tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, con numerosos ataques israelíes sobre Teherán y el sur del Líbano y las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz y tomar represalias si Washington ataca centrales eléctricas iraníes.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía alrededor del 5 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso en torno al 6 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba más del 4 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive del mismo nivel. EFE

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