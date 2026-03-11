The Swiss voice in the world since 1935
El Kospi surcoreano sube un 1,4 % tras días de inestabilidad por la guerra en Irán

Seúl, 11 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,4 % este miércoles, cerrando al alza por segundo día consecutivo tras varias jornadas de inestabilidad por el conflicto en Oriente Próximo.

El indicador sumó 77,36 puntos, hasta las 5.609,95 unidades. En el cierre de la sesión previa, el Kospi llegó a subir más del 5 %, gracias al optimismo por las declaraciones que hablaban de un posible fin rápido de la guerra en Irán.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 0,07 %, o 0,85 puntos, hasta las 1.136,83 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentó un 1,12 %, mientras su principal competidor, SK Hynix, creció un 1,81 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor subió 0,95 %, y su empresa hermana Kia un 0,62 %. EFE

