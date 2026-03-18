El Kremlin, sobre su presunta ayuda a Irán: Hay muchos «bulos» sobre la guerra

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Moscú, 18 mar (EFE).- El Kremlin aseguró este miércoles que en torno a la guerra en Oriente Medio hay muchos ”bulos”, al comentar las informaciones sobre su supuesta ayuda a Irán con datos de satélites.

“En torno a esa guerra hay todo tipo de informaciones y la mayoría de estas no son más que bulos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que en el Kremlin no ven necesario comentar cada una de estas informaciones.

A la vez, Peskov remitió a los periodistas a las declaraciones de autoridades estadounidenses que dijeron no tener datos sobre la posible ayuda rusa a Irán con imágenes satelitales de instalaciones de EE.UU. en Oriente Medio.

A comienzos de este mes, el diario The Washington Post aseguró que Rusia estaba proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones.

Este martes, las autoridades iraníes negaron que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante un bombardeo de Estados Unidos o Israel contra Teherán.

«Las noticias de hoy sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son (parte de) una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo», escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

Previamente, el periódico kuwaití Al Jarida escribió que Jameneí habría sido trasladado en secreto a Moscú en un avión militar ruso para ser operado de las heridas recibidas, que de acuerdo con el diario The New York Times le afectaron a las piernas.

Hace una semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, por su nombramiento como máximo líder de la república islámica.

En su momento, el jefe del Kremlin tachó de «cínico asesinato» la muerte de Jameneí padre, con el que se reunió en el pasado. EFE

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