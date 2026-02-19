El Kremlin alerta de una «escalada sin precedentes» en torno a Irán

3 minutos

Moscú, 19 feb (EFE).- El Kremlin alertó hoy de una «escalada de las tensiones sin precedentes» en torno a Irán, al tiempo que llamó a todas las partes a recurrir exclusivamente a los medios políticos para solventar sus discrepancias.

«Ahora, efectivamente, vemos una escalada de la tensión sin precedentes en la región», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, llamó a los países de Oriente Medio a «adoptar los medios políticos-diplomáticos como absoluta prioridad a la hora de arreglar uno u otro problema».

«Rusia sigue desarrollando sus relaciones con Irán. Al hacer esto llamamos a la moderación nuestros amigos iraníes, a todas las partes en la región», apuntó.

A su vez, subrayó que las maniobras militares que iraníes, rusos y chinos efectuarán a partir de hoy en el mar de Omán y el norte del océano Índico «habían sido planificadas» con anterioridad.

El objetivo declarado de los ejercicios es reforzar la seguridad y la coordinación para encarar las amenazas a la seguridad marítima, tras el apresamiento de varios petroleros por parte de los países occidentales.

Según informaron la cadena CNN y el diario The New York Times, el ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN.

Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, de acuerdo con el Times.

El Kremlin recordó este miércoles que está abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción abordada durante las recientes conversaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

Este mismo miércoles, en el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, declaró a la prensa que Moscú continúa la construcción de la segunda y tercera unidad de potencia de la central nuclear de Bushehr (Irán) y también considera la construcción de unidades de alta y baja potencia en el territorio de dicho país.

En septiembre de 2025 Moscú y Teherán firmaron un acuerdo por valor de 25.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear de Hormoz, que constará de cuatro unidades de energía con una capacidad de 50.000 MW. EFE

mos/jgb