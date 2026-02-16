El Kremlin defiende que el asesor de Putin encabece nuevamente su delegación en Ginebra

Moscú, 16 feb (EFE).- El Kremlin defendió este lunes la presencia del asesor de la Presidencia rusa, Vladímir Medinski, quien volverá a encabezar la delegación rusa en las próximas negociaciones para la paz en Ucrania que tendrán lugar en Ginebra el miércoles y jueves.

«Recordemos la reiterada declaración de (el presidente ruso, Vladímir) Putin de que Medinski sigue siendo el jefe de la delegación negociadora rusa. Lo dijo antes de la primera ronda (de negociaciones) en Abu Dabi, y durante la misma», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov explicó que Medinski no estuvo presente en Abu Dabi «porque se trataron cuestiones de seguridad, asuntos que afectan directamente al ejército, y por lo tanto, nuestro grupo estaba dirigido por (el jefe de la inteligencia militar rusa (GUR), Ígor) Kostiukov».

Debido a que el Kremlin espera que esta vez se «aborde una gama más amplia de temas, incluyendo temas clave sobre territorios y todo lo relacionado con las demandas rusas».

«De este modo, la presencia del negociador principal, de Medinski, es esencial», añadió.

Además, Rusia «ampliará en esta ocasión la delegación», y también acudirá, por ejemplo, el viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, quien ya participó en las negociaciones que transcurrieron el año pasado en Turquía.

A pesar de la promesa de Putin al presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar el nivel del perfil de los representantes de la delegación rusa, volverá a enviar a Medinski, defensor del imperialismo ruso y responsable de la nueva educación ultranacionalista en los colegios rusos.

Anteriormente, la parte ucraniana criticó la presencia del negociador ruso, a quien acusó de entorpecer y ralentizar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz debido a su inflexible postura.

Por otro lado, Peskov comunicó hoy que también acudirá a Ginebra el enviado para asuntos económicos con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, quien en el último año ha sido la punta de lanza para la normalización de relaciones entre Moscú y Washington, aunque llevará un proceso aparte.

«Dmitriev acudirá. Trabaja en una vía paralela, se trata de un grupo sobre cooperación económica. Esperamos que estas reuniones también se celebren en Ginebra en el marco del mismo grupo», señaló.

Además, Peskov subrayó que el presidente ruso «se mantiene en contacto permanente» con los negociadores rusos, quienes «reciben instrucciones detalladas antes de su partida».

Tras el reciente intento de asesinato del subdirector de la inteligencia rusa, Vladímir Alexéyev, las autoridades rusas comunicaron que ello influiría en las negociaciones.

Paralelamente, algunos representantes de la diplomacia rusa se quejaron de estar decepcionados con la política de Estados Unidos hacia Rusia por haberse distanciado de los entendimientos alcanzados en la cumbre de Alaska y haber seguido con la política de sanciones.EFE

