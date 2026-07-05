El Kremlin niega que ataques de Kiev se dirijan contra infraestructura militar sino civil

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Moscú, 5 jul (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustible en el país provocada por los constantes ataques ucranianos.

«Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista, y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructuras civiles que, de hecho, no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa», declaró Peskov en una entrevista con el medio Vesti.

El portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, se quejó así de que ello «es una evidente manifestación de los actos terroristas» de Ucrania, que ataca contra el interior de Rusia «porque la dinámica en el frente empeora inexorablemente cada día».

Los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera y logística rusa han provocado una crisis de desabastecimiento en todo el país que las autoridades rusas niegan y achacan a un repentino aumento de la demanda.

Durante los últimos años de la guerra iniciada en 2022, Kiev ha tratado de desgastar la economía rusa, que prioriza el gasto militar. De este modo, las finanzas rusas también entraron en números rojos este mismo año, obligando a los responsables económicos del país a reajustar los presupuestos estatales.

A pesar de las dificultades, Moscú se sigue mostrando intransigente en sus demandas a Kiev para poner fin a la guerra y el Kremlin afirma que su ejército sigue avanzando y tomando tierra vecina.

«Nuestras tropas están avanzando», afirmó hoy Peskov, y añadió que «dada la agresividad del régimen de Kiev, para garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos, tendrán que crear una zona se seguridad (en Ucrania) o de contención». EFE

mos/ah