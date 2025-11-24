El Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz de Estados Unidos

Moscú, 24 nov (EFE).- El Kremlin rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

«En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene», dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a medios locales. EFE

