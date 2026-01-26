El Kremlin ve «alarmante» las informaciones sobre un posible bloqueo total a Cuba por EEUU

Moscú, 26 ene (EFE).- El Kremlin consideró hoy «alarmantes» las informaciones sobre un posible bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen en la isla.

«Hemos leído muchas informaciones al respecto. Es una información alarmante», comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Al mismo tiempo, añadió: «Sabemos que nuestros camaradas cubanos están totalmente decididos a defender sus intereses, defender su independencia».

«Nosotros también valoramos altamente nuestras relaciones bilaterales con Cuba», apuntó.

Según Político, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, baraja imponer un bloqueo total para que la isla caribeña no pueda recibir petróleo.

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió la pasada semana con el histórico líder cubano Raúl Castro en el marco de su visita a la mayor de las Antillas.

Kolokóltsev calificó «el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos».

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró recientemente en el Kremlin que Moscú se solidariza con «la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia» de La Habana, aunque se abstuvo de criticar a Trump por la captura del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, principal aliado del régimen castrista.

Rusia, uno de los principales socios comerciales de la isla, firmó en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar con Cuba.EFE

