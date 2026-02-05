El líder Guadalajara, del argentino Milito, buscará mantener paso perfecto ante Mazatlán

2 minutos

México, 5 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, líderes de la clasificación, visitarán mañana al Mazatlán, último de la tabla, en busca de mantener su paso perfecto en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En el papel, el duelo de la quinta jornada del campeonato será desequilibrado, con el mejor cuadro del torneo al ataque en busca de goles y el peor plantado atrás para evitar una goleada.

Liderado por Armando González, la joven revelación del pasado torneo Apertura en el que fue líder anotador, las Chivas saldrán a hacer daño en la casa de su rival, que buscará mejorar su defensa y, después de eso atacar con una ofensiva encabezada por el ecuatoriano Jordan Sierra y el brasileño Fabio.

«Enfrentar al líder es una oportunidad; es bonito partido para buscar nuestros primeros tres puntos», dijo Sierra.

La jornada, que transcurrirá el viernes y sábado, comenzará con el partido entre el Tigres UANL, del campeón mundial argentino Ángel Correa, séptimo de lugar, y el Santos Laguna, penúltimo.

Tigres sale como favorito para sumar tres puntos y acomodarse en la parte alta. El equipo del entrenador argentino Guido Pizarro suma dos triunfos, un empate, una derrota y siete unidades, cinco menos que el líder Chivas.

También este viernes, el Necaxa recibirá al San Luis y el Tijuana al Puebla.

El sábado el campeón Toluca recibirá a Cruz Azul en un esperado duelo entre dos de los mejores equipos de la liga. Los Diablos suman ocho unidades y aparecen en quinto lugar, con un punto menos que los celestes, segundo de la clasificación.

Con el liderazgo del portugués Paulinho, Toluca saldrá a hacer daño en su estadio, a 2.600 metros sobre el mar, un reto difícil porque los Azules presentan un cuadro balanceado, que saldrá por tres puntos.

Otro duelo esperado de este sábado es el América-Monterrey, que enfrentará a dos de los cuadros más protagonistas del circuito. América va noveno de la tabla con cinco puntos, dos menos que los Rayados del centrocampista español Sergio Canales.

Además, este sábado el Querétaro recibirá al León, Atlas al Pumas UNAM y Pachuca al Juárez FC.

– Partidos de la quinta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Viernes 06.02: Tigres UANL-Santos Laguna, Necaxa-San Luis, Tijuana-Puebla y Mazatlán-Guadalajara.

Sábado 07.02: Querétaro-León, Toluca-Cruz Azul, Atlas-Pumas, Pachuca-Juárez FC y América-Monterrey.EFE

