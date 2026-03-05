El líder norcoreano afirma que está equipando a su marina con armas nucleares

El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.

«El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria», dijo Kim, citado por la agencia oficial KCNA.

El dirigente se felicitó por «un cambio radical» en la defensa de la «soberanía marítima» del país, algo que no habían logrado «en medio siglo».

Estas pruebas, que incluyen el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, se llevaron a cabo poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista.

Durante el evento, Kim reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de su país —dotado de armas nucleares— y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

También se produjeron poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán con el objetivo, entre otros, de destruir su programa atómico, sus misiles y su armada.

Kim inspeccionó el martes un buque de la clase «Choe Hyon», uno de los dos puestos en servicio el año pasado en un momento en que Corea del Norte busca reforzar sus capacidades navales.

El miércoles, supervisó el lanzamiento del misil, que se llevó a cabo «con éxito», según la KCNA.

