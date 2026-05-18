El líder norcoreano insta a los militares a convertir la frontera sur en una «fortaleza inexpugnable»

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El líder norcoreano Kim Jong Un instó a los altos mandos militares a reforzar las unidades de primera línea y convertir la frontera sur en una «fortaleza inexpugnable», informó el lunes la prensa estatal.

Kim dio instrucciones a su ejército en una reunión celebrada el domingo.

Una fotografía difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) lo mostraba presidiendo un encuentro con oficiales al mando de las fuerzas armadas, que vestían uniformes de gala.

Kim «presentó planes para (…) reforzar las unidades de primera línea y otras unidades principales en los aspectos militares y técnicos como una importante decisión para disuadir la guerra de manera más completa», dijo la KCNA.

La nota de la agencia estatal también menciona que el líder norcoreano les pidió a los oficiales en todos los niveles del ejército «seguir elevando su conciencia de clase y su visión sobre el archienemigo», en una aparente referencia a Corea del Sur.

Kim habló del «fortalecimiento de las unidades de primera línea en la frontera sur y la conversión de la línea fronteriza en una fortaleza inexpugnable».

Los proyectos para modernizar las fuerzas armadas «deben acelerarse para redefinir el concepto de operaciones en todas las esferas», agregó la nota.

Sus declaraciones se produjeron mientras un equipo norcoreano de fútbol femenino llegaba el domingo al Sur. Se trata de la primera visita de un equipo deportivo norcoreano en casi ocho años para disputar las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.

La visita tiene lugar a pesar de que las relaciones intercoreanas siguen en un punto bajo, con Pyongyang sin responder a las reiteradas ofertas de Seúl de entablar un diálogo incondicional.

Hong Min, analista sénior del Instituto de Unificación Nacional de Corea, afirmó que los planes del líder norcoreano reflejan lecciones aprendidas de la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que Pyongyang ha apoyado a Moscú proporcionando tropas.

Estas instrucciones reflejan «la conciencia sobre la guerra con drones, los ataques de precisión, la guerra electrónica y los campos de batalla multidominio observados en la guerra de Ucrania y los conflictos de Oriente Medio», declaró a la AFP.

Los planes de Kim también «sugieren un concepto operacional multidominio que va más allá de la tierra, el mar y el aire para incluir los ámbitos submarino, espacial, electrónico y cibernético».

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