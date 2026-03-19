El líder socialista de Portugal viaja a Venezuela para verse con responsables políticos

1 minuto

Lisboa, 19 mar (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS) portugués, José Luís Carneiro, inicia este jueves una visita a Venezuela para verse con dirigentes del país latinoamericano, tanto del Gobierno como de la Asamblea Nacional, así como con representantes de la comunidad lusa allí.

En un comunicado, el PS señaló que Carneiro estará en Caracas hasta el domingo y que viaja acompañado por el líder del grupo parlamentario del partido, Eurico Brilhante Dias, y el responsable de su departamento de Comunidades Portuguesas, Paulo Pisco.

Esta visita se produce antes del viaje del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, a Venezuela entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

El Ministerio de Exteriores de Portugal anunció el miércoles que Sousa visitará Caracas y Valencia, donde mantendrá «reuniones con las autoridades locales» y encuentros con la comunidad portuguesa y la diáspora empresarial.

Será la primera vez que un funcionario del Ejecutivo portugués visite el país latinoamericano desde la captura por parte de Estados Unidos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. EFE

ssa/mra