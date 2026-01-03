El líder supremo de Irán ordena mano dura contra los “disturbios”

Teherán, 3 ene (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, instó a las autoridades a actuar con firmeza contra lo que calificó de “disturbios” y de intentos de aprovechar las protestas de comerciantes para atacar a la República Islámica.

“Que algunas personas, bajo diversos títulos y nombres, actúen con el objetivo de destruir y generar inseguridad, colocándose detrás de comerciantes creyentes y revolucionarios y abusando de sus protestas para provocar disturbios, no es en absoluto aceptable”, afirmó Jameneí en un acto por el sexto aniversario de la muerte del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, fallecido el 3 de enero de 2020 en un ataque estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad. EFE

